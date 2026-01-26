Las propuestas de María Goicoechea, candidata de Podemos, para la diáspora aragonesa: retorno, derechos y servicios públicos garantizados

La candidata de Podemos - Alianza Verd a la presidencia de Aragón durante una entrevista en Radio Pueblo (Argentina) con aragoneses y aragonesas en el exterior situó a la diáspora como una prioridad política.

María Goicoechea, centró buena parte de su intervención en las políticas dirigidas a la diáspora aragonesa, y defendió que el eje fundamental para reconectar con quienes viven fuera de Aragón es garantizar derechos y condiciones de vida dignas. “La primera garantía para que las personas que han tenido que salir puedan volver es asegurar servicios públicos universales, vivienda y empleo en igualdad de condiciones”, afirmó.

Planes de retorno y reconocimiento de la experiencia migrante

Entre las principales medidas, la candidata destacó la puesta en marcha de planes específicos de retorno, especialmente dirigidos a profesionales cualificados, investigadores e investigadoras que se vieron obligados a emigrar tras los recortes en ciencia e innovación de la década pasada. “Hubo una generación expulsada por decisiones políticas y tenemos la responsabilidad de facilitar su regreso”, subrayó.

Goicoechea anunció además la creación de una ventanilla única para personas retornadas, destinada a agilizar trámites administrativos clave como la homologación de títulos académicos y profesionales, así como el reconocimiento de la formación adquirida en el extranjero. “No puede ser que volver a casa se convierta en una carrera de obstáculos burocráticos”, señaló.

La candidata insistió en que las políticas para la diáspora no pueden limitarse a acciones simbólicas, sino que deben sustentarse en un modelo sólido de servicios públicos fuertes. “La mejor política de retorno es tener una sanidad, una educación y unos servicios sociales públicos y de calidad”, afirmó, destacando que estas garantías benefician tanto a quienes regresan como a quienes nunca se marcharon.

En relación con el retorno al medio rural,defendió que Aragón tiene una oportunidad si se asegura igualdad de condiciones entre territorios. “Vivir en un pueblo no puede significar menos derechos que vivir en una ciudad”, afirmó, apostando por la conectividad digital, el acceso a servicios y nuevas oportunidades laborales como factores clave para atraer tanto a jóvenes como a personas del exterior.

En su mensaje final a los aragoneses y aragonesas que viven fuera, Goicoechea apeló directamente a la participación democrática. “Les diría que voten, que lo hagan con valentía y con ilusión, porque hay otra forma de gobernar Aragón”, concluyó, recordando que el voto por correo puede realizarse hasta el 4 de febrero y el voto presencial en consulados del 31 de enero al 5 de febrero.

La candidata cerró su intervención reafirmando el compromiso de Podemos Aragón con una comunidad “que no expulse a su gente y que sea capaz de acoger de nuevo a quienes un día tuvieron que marcharse”.