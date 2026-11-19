El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado el debate electoral frente a Pedro Sánchez con una apelación al cambio político y una defensa de su experiencia de gestión. En su minuto de oro, el líder popular ha reivindicado su trayectoria, ha lanzado varios reproches al presidente del Gobierno y ha pedido el voto para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

“No bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo ni miento”, ha afirmado Feijóo en una de las frases más contundentes de su intervención final. El candidato del PP ha tratado de presentarse como una alternativa basada en la gestión, la competencia y la honestidad, contraponiendo su perfil al de Sánchez.

El mensaje ha llegado al término del único cara a cara previsto entre los dos principales candidatos durante la campaña electoral del 29N, celebrado este jueves 19 de noviembre en Madrid y organizado por la Academia de Televisión. Moderado por María Casado, el encuentro ha abordado cuestiones como la vivienda, la economía, los servicios públicos, la corrupción y la política exterior.

Feijóo reivindica su experiencia y pide un cambio de Gobierno

Durante su intervención final, Feijóo ha insistido en su capacidad para gobernar y gestionar las instituciones, recordando su experiencia al frente de la Xunta de Galicia. “Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis”, ha enumerado.

El líder popular también ha prometido decir siempre la verdad a los ciudadanos y ha defendido la necesidad de contar con responsables públicos “competentes y decentes”.

“España necesita por fin un cambio”, ha proclamado antes de solicitar expresamente el respaldo de los votantes el próximo 29 de noviembre. Su intervención ha terminado con una afirmación que ha utilizado como cierre de su mensaje electoral: “Yo sí cumplo”.

Transcripción íntegra del minuto de oro de Alberto Núñez Feijóo

Estas han sido las palabras completas del candidato del PP durante su intervención final en el debate frente a Pedro Sánchez:

“Miren, yo no soy un candidato de manual, no bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo, ni miento, ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país.

Yo creo en la política como servicio. Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis.

Y, además, te voy a decir, les voy a decir la verdad siempre. Sé lo que es gobernar, he gobernado. Sé lo que es gestionar, he gestionado. Y es lo que necesita España.

España necesita por fin un cambio. España necesita un cambio, ¿sabe cómo? España necesita servidores competentes y decentes. España necesita que se respete el esfuerzo de la gente. España necesita ponerse a funcionar.

Y por eso te pido, les pido el voto el 29 de noviembre para hacerlo posible. Yo sí cumplo”.