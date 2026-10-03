Mónica García apunta a liderar Sumar ante la posibilidad de un adelanto electoral

Los partidos que integran Sumar mantendrán este domingo una reunión para analizar el nuevo escenario político y prepararse ante la posibilidad de un adelanto electoral. El encuentro llega después del rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda y en pleno debate sobre quién podría encabezar la candidatura del espacio en unas próximas elecciones generales.

La hipótesis de acudir anticipadamente a las urnas ha ganado peso después de que Junts votase junto a PP y Vox contra las medidas de vivienda planteadas por el Gobierno. Ante este escenario, las formaciones de Sumar han trasladado su respeto por la decisión que adopte Pedro Sánchez y aseguran estar “listas” y “preparadas” para cualquier escenario.

Dentro de la izquierda existen, sin embargo, distintas posiciones sobre la conveniencia de unas elecciones inmediatas. Mientras algunos sectores consideran que permitirían aprovechar la actual movilización social en torno a la vivienda, otros advierten de que el espacio todavía tiene cuestiones pendientes, especialmente la elección de candidato y la definición de la marca electoral.

Mónica García aparece entre los posibles candidatos

La renuncia de Yolanda Díaz a repetir como candidata ha dejado abierta la cuestión del liderazgo electoral. En las últimas semanas, el nombre de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha ganado presencia entre los perfiles que maneja el espacio, aunque su candidatura presenta dificultades al haber sido ya proclamada cabeza de lista de Más Madrid para las elecciones autonómicas de 2027.

García ha evitado entrar en especulaciones y recalca que actualmente está centrada en su responsabilidad como ministra y en la Comunidad de Madrid. También ha defendido que la elección del candidato debe ser una decisión colectiva de los partidos.

En las quinielas figuran igualmente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Urtasun ha evitado autodescartarse, mientras que Colau ha manifestado su disposición a regresar a primera línea si contribuye a construir un frente amplio de izquierdas, aunque insiste en que actualmente no es candidata.