Mónica García se postula como candidata de Más Madrid para 2027 para desalojar a Ayuso: "Quiero que se vaya"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Senado

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado su intención de ser candidata de Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2027 con el objetivo de relevar a la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y poner fin a lo que considera sus “políticas dañinas”.

El anuncio se produjo durante la III edición de la verbena La Madrileña, celebrada en Madrid, donde García expresó su voluntad de liderar un cambio político en la región. “Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid”, afirmó, apelando al respaldo de la militancia y defendiendo la necesidad de “ir a la raíz de los problemas”.

Durante su intervención, la dirigente destacó que su experiencia como médica y ministra le ha enseñado que “si quieres cambiar las cosas, tienes que gobernar”, y subrayó que su objetivo es recuperar Madrid “para su gente”. También llamó a la movilización del partido y a trabajar “puerta a puerta” para lograr una victoria electoral en 2027.

En el acto estuvo arropada por dirigentes de la formación como Manuela Bergerot, Rita Maestre, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño, a quienes mencionó como parte de un equipo clave para el proyecto político.

Trayectoria y foco en Madrid

García dio el salto al Gobierno central en 2023, cuando asumió la cartera de Sanidad en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde entonces, ha impulsado medidas como la ampliación de programas de salud mental o iniciativas en salud bucodental infantil.

A pesar de su papel como ministra, ha mantenido una presencia activa en la política madrileña, protagonizando diversos choques con el Gobierno autonómico. Entre ellos, destaca el conflicto por el registro de objetores en materia de aborto, avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Movimiento estratégico en Más Madrid

Su candidatura despeja en parte las dudas internas sobre el liderazgo del partido en 2027, especialmente tras la aparición de figuras como Emilio Delgado, que había dejado abierta la posibilidad de competir en unas primarias.

El anuncio confirma así el regreso de García al primer plano de la política autonómica con el objetivo de disputar el poder al Partido Popular en Madrid y consolidarse como alternativa a Ayuso tras años de confrontación política.