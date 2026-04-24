Ayuso cree que la regularización busca hacer “daño gratuito”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García Martín, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España).

Según denunció Isabel Díaz Ayuso, esta iniciativa está favoreciendo a mafias que “retienen pasaportes y fabrican documentación falsa”, así como a intermediarios que “cobran por dar citas en los ayuntamientos cuando estas son gratis”. En su opinión, “falsos gestores y abogados de medio pelo se están forrando” gracias a una red que fomenta “la ilegalidad absoluta”.

Ayuso advirtió de que “donde no hay Estado de Derecho hay ley de la selva” y calificó la medida como “una chapuza improvisada” que puede provocar “verdaderos problemas de seguridad”. También cuestionó que con este proceso “un inmigrante con antecedentes penales puede regularizarse” e incluso “los que están en prisión”.

Además, criticó la falta de previsión del Gobierno al no concretar si serán “850.000 o un millón” las personas beneficiadas, preguntándose “¿cómo pueden improvisar las cosas de esta manera?”.

Por su parte, la portavoz socialista Mar Espinar respondió que Ayuso se sitúa “en el lado malo de la historia” y la acusó de “hincar la rodilla” ante gobiernos que generan “caos humanitario y económico”.

Espinar defendió la política migratoria del Gobierno y subrayó que España es el destino elegido por muchos venezolanos. En este sentido, destacó que “este es el Gobierno que más ha hecho por Venezuela” y recordó la acogida de Leopoldo López en la embajada.