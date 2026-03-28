Mónica Oltra anuncia su regreso a la política como candidata a la alcaldía de Valencia

La exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra anunció su regreso a la política, tras cuatro años alejada, como candidata a la alcaldía de Valencia. Lo anunció durante su intervención en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece y en la que se ha mostrado visiblemente emocionada al aceptar la petición para liderar Compromís de cara a las elecciones municipales que le ha realizado el diputado en el Congreso y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez: "Si tú quieres, queremos que seas la próxima alcaldesa de València".

"Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", le respondió Oltra durante su intervención. La expresidenta de la Generalitat agradeció a la coalición por sacarla del "refugio del silencio" desde su dimisión hace cuatro años a raíz de su imputación en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Fuentes conocedoras han precisado a Europa Press que la idea es `armar` una candidatura "abierta y plural" que tenga la capacidad de aunar a las formaciones a la izquierda del PSOE.

Y, sobre la situación judicial de Oltra, las mismas fuentes han hecho notar que el juez instructor no ha visto indicios de delito, como tampoco el fiscal, que no acusa, por lo que el procedimiento sigue "solo con la acusación de la extrema derecha"