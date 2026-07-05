Moreno promete ser "fiel" a vía andaluza del diálogo tras pactar con Vox: "Espero legislatura fructífera o no será"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este domingo en su toma de posesión del cargo por tercer mandato consecutivo a ser "fiel a sí mismo" y a lo que ha definido como "vía andaluza" del diálogo tras su pacto de gobierno con Vox, al que ha invitado a sumarse a todos los andaluces que quieran "hacer grandes cosas" por Andalucía con independencia del sentido del voto que emitieron el pasado 17 de mayo.

"Los acuerdos son parte esencial de la democracia y significan implicación, compromiso, responsabilidad y cesión, a veces no le gustan al 100% ni siquiera a las propias partes que lo firman porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino y pueden generar también rechazo e incluso contrariedad", ha admitido Moreno en relación a su pacto con Vox, tras lo que ha advertido de que espera que "esta legislatura sea larga y fructífera o no lo será".

Estos son los principales mensajes que ha lanzado Moreno en su discurso tras jurar el cargo en un acto con unos 300 invitados en los jardines del Palacio de San Telmo al que han asistido entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta Susana Díaz; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; el líder de Vox en Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira; y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. No han asistido los portavoces parlamentarios de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Por Andalucía, Antonio Maíllo, ni los líderes regionales de CCOO y UGT, mientras que la representación del Gobierno central se ha limitado a la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

"Asumo por por tercera vez con enorme gratitud y sentido de la responsabilidad el mandato de los ciudadanos de ser el presidente de todos los andaluces. Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento. Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo", ha reivindicado.

En este sentido, Moreno ha defendido que la 'vía andaluza' ha reivindicado siempre "el acuerdo y la proximidad entre todos y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios" porque "es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político" y ha reivindicado que los "acuerdos leales son buenos para Andalucía" poniendo como ejemplo el alcanzado en 2019 por PP, Ciudadanos (Cs) y Vox para "sacar a Andalucía del desencanto y colocarla en la pista de despegue hacia un porvenir brillante".

Gobierno a finales de semana y podría tener tres vicepresidencias

La toma de posesión de Juanma Moreno se produce después de que el jueves fuera investido, en segunda votación en el Parlamento, presidente de la Junta de la XIII legislatura, con los votos a favor de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que suscribió previamente un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'. Sobre el futuro Gobierno andaluz, Moreno ha adelantado en declaraciones a Canal Sur Radio tras su discurso de investidura que prevé presentarlo "a finales" de la próxima semana y ha abierto la puerta a que cuente con otras dos vicepresidencias además de la que ocupará Manuel Gavira fruto del pacto de gobierno con Vox en función de la estructura definitiva del nuevo Ejecutivo.

Entre los principales retos de la nueva etapa, el presidente de la Junta ha citado a los "vinculados a la igualdad, los jóvenes, los mayores, las mujeres, la vivienda, los servicios públicos de calidad y las infraestructuras", ha reivindicado que "cuando creemos en nosotros mismos, nadie puede pararnos a los andaluces" y ha subrayado la "gran responsabilidad" de Andalucía en un "entorno de hostilidad, inestabilidad y enfrentamiento".

"Somos el sur. Y el sur es humanidad, entendimiento, la unión de personas diferentes en un proyecto común y compartido. El sur es empatía, lucidez, valentía, ir juntos, entendernos, buscar lo que nos une y no lo que nos separa", ha añadido Moreno, que ha pedido ampliar el proyecto impulsado desde el Gobierno para que "quepamos muchos en él, cuanto más mejor, y si cabemos todos todavía mejor".

Para ello, el jefe del Ejecutivo andaluz ha reclamado la "implicación del Gobierno de España" porque Andalucía "necesita suficiencia financiera y un trato justo en la distribución de los recursos, así como el cumplimiento de los compromisos y deberes contraídos en materia de infraestructuras que son completamente esenciales para nuestra capacidad de desarrollo y bienestar futuro".

"Andalucía merece el respeto de que quien tiene la obligación de gobernar para todos. Ojalá a lo largo de la legislatura podamos alcanzar el entendimiento y la colaboración con el Gobierno de la Nación que hemos deseado en beneficio de Andalucía. Así lo deseo y así lo intentaré con honestidad y lealtad", ha añadido Moreno, que ha subrayado que la legislatura nace con el objetivo de "estabilidad hasta 2030" y aprobación de presupuestos "en tiempo y forma".

Tras mostrarse orgulloso de Andalucía, incluidos "cuantos vinieron a comprometerse con esta tierra que hoy es la suya", el presidente de la Junta ha tenido palabras de agradecimiento a su familia, presente en su tercera toma de posesión y a la que se ha referido como "bastión y grandes sufridores" de su tarea política, con un emocionado recuerdo para su padre, fallecido antes de que alcanzase la Presidencia de la Junta y que hubiera estado "orgulloso de ver a un hijo de jornalero" iniciando su tercer mandato. También ha recordado a los fallecidos exconsejeros José Carlos Gómez Villamandos y Javier Imbroda.

"Espero y deseo que entre todos podamos hacer grandes cosas en beneficio de esta tierra. Ese es el largo y ancho camino por el que nuestra tierra avanzará en los próximos años en respuesta una vez más al mandato de los ciudadanos. En ese camino esperamos encontrar a todos los que quieran sumarse. Algunos no se quieren sumar y es legítimo esa posición. Pero todo el que se quiera sumar en el ámbito político, social y económico para construir un mejor futuro Andalucía tendrá siempre las puertas abiertas".