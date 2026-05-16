Moreno pide "llenar las urnas" mientras la izquierda llama a frenar a la derecha: Andalucía vota este domingo

Las elecciones autonómicas andaluzas de este domingo se celebran en un contexto de fuerte polarización política y con la gestión de la Junta, la sanidad pública, la vivienda y la economía como principales ejes de debate. La campaña ha estado marcada por el choque entre bloques, la defensa de la continuidad del Gobierno del PP y la pugna entre las distintas fuerzas de la izquierda por liderar la oposición.

PP-A

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha cerrado campaña pidiendo concentrar el voto en el PP como única opción de “estabilidad, seguridad y convivencia”. Moreno ha advertido de que la contienda electoral será ajustada y ha reclamado una mayoría suficiente para seguir gobernando y abrir una nueva etapa de reformas.

El líder popular ha defendido su gestión frente a las críticas de la oposición, asegurando que su gobierno se basa en la “realidad y el trabajo” y rechazando los ataques sobre el deterioro de los servicios públicos. También ha acusado a sus rivales de hacer promesas “irrealizables” y de utilizar una campaña basada en la confrontación.

PSOE-A

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata socialista, María Jesús Montero, han protagonizado un cierre de campaña centrado en el enfrentamiento con PP y Vox.

Sánchez ha defendido las políticas sociales de su Ejecutivo y ha acusado a la derecha de rechazar avances como la subida del salario mínimo o la reforma laboral. También ha criticado lo que considera un “patriotismo incoherente” del PP y Vox y ha reivindicado la diplomacia internacional frente a la confrontación.

El PSOE-A ha tratado de movilizar al electorado progresista y presentar la cita electoral como una oportunidad para frenar a la derecha en Andalucía.

Vox

Santiago Abascal y el candidato andaluz Manuel Gavira han centrado su mensaje en inmigración, seguridad y crítica al sistema político.

Abascal ha pedido votar “con esperanza” para evitar lo que considera una traición de PP y PSOE, y ha endurecido su discurso sobre inmigración irregular y políticas de nacionalización. Vox se presenta como una alternativa al bipartidismo y reivindica una agenda basada en la “prioridad nacional”.

Gavira ha prometido una Andalucía donde el campo tenga un papel central y donde se prioricen los intereses de los españoles, defendiendo un gobierno que “afronte los problemas reales” de la comunidad.

Por Andalucía

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido el voto “con cabeza” para frenar al PP y reforzar una izquierda unida capaz de impulsar cambios estructurales.

La coalición ha centrado su campaña en la defensa de la sanidad pública, la vivienda, la educación y las universidades, criticando las políticas del Gobierno andaluz. Maíllo ha defendido que su formación representa una izquierda firme, sin ambigüedades, que aspira a ser decisiva si hay opciones de gobierno.

Adelante Andalucía

José Ignacio García ha cerrado campaña apelando al “voto útil” de la izquierda para restar escaños al PP y Vox.

Adelante Andalucía ha centrado su mensaje en la defensa de los servicios públicos, especialmente sanidad y educación, y en el acceso a la vivienda. García ha criticado con dureza la gestión de Juanma Moreno y ha acusado al PP de favorecer la privatización y el deterioro de lo público.

La formación andalucista ha insistido en movilizar a votantes progresistas y jóvenes, reivindicando una alternativa combativa frente a la derecha y la extrema derecha.