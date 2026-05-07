Moreno ve ilegal la “prioridad nacional” que plantean en Vox

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que él no contempla que en Andalucía se pueda dar un escenario similar al de comunidades como Extremadura y Aragón, donde Partido Popular firmaron pactos de gobierno con Vox, porque él está “en disposición de conseguir una mayoría suficiente” que evite que las decisiones se tomen por “un señor” en una sede en Madrid. Ha indicado además que la “prioridad nacional” que defiende Vox es un “eslogan de campaña” y garantiza que el PP “nunca incumplirá la ley”.

Moreno ha señalado que esa mayoría suficiente -en referencia a la mayoría absoluta con la que contó en esta última legislatura- es “un objetivo posible”, aunque es verdad que también es “difícil” porque hay ciertos escaños “en el aire” en este momento. Juanma Moreno también ha apuntado que no es lo mismo un escenario de quedarse a unos seis escaños de la mayoría absoluta que quedarse a uno o dos en un parlamento de 109 diputados.

Ha manifestado que en la campaña de las elecciones andaluzas está viendo y le sorprenden mucho “las propuestas electorales” de los otros partidos porque “algunas son irreales, que no se van a hacer nunca, y otras son ilegales”, en referencia a los planteamiento de Vox sobre la migración. “Hay una Ley de extranjería en vigor y una serie de leyes que son las que tenemos que cumplir”, ha indicado Juanma Moreno, que quiso dejar claro que el PP nunca va a “vulnerar” la ley ni en Andalucía ni en ningún territorio.

“Ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren tener un eslogan para esta campaña”, ha indicado Juanma Moreno sobre Vox. Ha indicado que estamos hablando de que las decisiones de lo que hace ese partido en Andalucía las toma un “señor a 500 kilómetros en una sede” en Madrid, que “no es andaluz y que no conoce esta comunidad, y que de “buenas a primera te tumban algo con un desconocimiento absoluto”.

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