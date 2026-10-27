Muere a los 35 años Cristina Calero, diputada de Coalición Canaria, de forma inesperada

La diputada autonómica de Coalición Canaria (CC) por Lanzarote, Cristina Calero, ha muerto este martes a los 35 años en el hospital de la isla, donde había ingresado durante la noche del lunes tras sufrir una indisposición.

La noticia ha provocado numerosas muestras de pesar entre representantes políticos e instituciones de Canarias, que han destacado la trayectoria de la joven parlamentaria y su compromiso con las islas.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha expresado su conmoción por la pérdida a través de las redes sociales. "Se nos ha ido Cris Calero y no encuentro palabras que pongan sentido a esta pérdida", ha lamentado, recordándola como una persona que transmitía "luz, alegría y entusiasmo por su gente, por Lanzarote y por Canarias". Clavijo también ha destacado que la diputada representaba "la mejor versión de la juventud comprometida", trasladando sus condolencias a familiares y allegados.

Conmoción por la muerte de la diputada

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha declarado "impactado" por el fallecimiento, que ha calificado de "inesperado". "Mis condolencias a sus familiares, amistades, y a todos sus compañeros y compañeras de Coalición", ha manifestado.

Desde el Grupo Parlamentario Nacionalista también han despedido a su compañera con un emotivo mensaje: "Estamos rotos. Cris Calero García nos deja demasiado pronto, pero nos legó una huella imborrable de entusiasmo, trabajo incondicional y amor por su tierra". Por su parte, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, se ha mostrado "consternado" ante una pérdida que ha definido como "tristísima e inesperada".

Las muestras de pésame también han llegado desde otras fuerzas políticas del archipiélago. Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y su grupo parlamentario han expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de Cristina Calero, una noticia que, según la formación, les llena de tristeza y consternación. En un comunicado, han trasladado sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de Coalición Canaria, así como a todas las personas que compartieron con ella su trayectoria personal, profesional y política.