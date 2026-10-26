Muere El Komanche a los 30 años en México, el streamer salvadoreño que impulsó los Squid Craft Games
"LOS DÍAS NO MEJORAN"
El mánager y personas cercanas al creador de contenido El Komanche han confirmado su fallecimiento, después de que fuera localizado sin vida en una vivienda de Monterrey
El mundo del streaming está de luto por la muerte de El Komanche, nombre con el que se conocía al creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez. Según los medios locales, un hombre de entre 30 y 35 años fue hallado sin vida en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, México.
El hallazgo se produjo en una casa situada en la calle Paseo de Niza, que, según las informaciones difundidas, era alquilada por el creador de contenido. Los vecinos habían advertido de que la puerta permanecía abierta desde el día anterior, por lo que los propietarios acudieron al inmueble para comprobar su estado. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo sin signos vitales y alertaron a las autoridades.
Los primeros informes señalan que no se apreciaban huellas visibles de violencia en la vivienda. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la autopsia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Así se pronunciaban algunos de los streamers más famosos de España, entre ellos Ibai Llanos:
El último mensaje de El Komanche en X
En medio de la conmoción, una publicación de la cuenta de El Komanche en la red social X ha vuelto a circular entre sus seguidores. El mensaje, publicado el 19 de octubre, decía: "Los días simplemente no mejoran".
La frase ha generado reacciones entre los usuarios tras conocerse la noticia, aunque no existe información que permita relacionarla con su fallecimiento.
La noticia también fue confirmada en redes sociales por personas de su entorno. Su amigo Byron Reyes aseguró que había hablado con la familia y compartió un mensaje de despedida. Además, recordó que ambos tenían planes de organizar un evento de boxeo en El Salvador, inspirado en el formato de La Velada del Año.
Quién era El Komanche
Carlos Mauricio Gómez nació en El Salvador el 27 de septiembre de 1996. Se convirtió en una figura conocida del streaming en español gracias a sus directos en plataformas como Twitch y YouTube, donde compartía videojuegos, charlas y contenido de entretenimiento.
Uno de los proyectos más destacados de su trayectoria fueron los Squid Craft Games, una competición ambientada en Minecraft que contribuyó a impulsar junto a otros creadores de contenido y que reunió a grandes nombres del streaming hispanohablante, como AuronPlay y El Rubius.
A lo largo de su carrera también colaboró con otros creadores, entre ellos Fernanfloo e Ibai Llanos, y participó en iniciativas vinculadas al entretenimiento digital. En 2023 habló públicamente de sus problemas de salud mental y de las dificultades asociadas a la depresión y al acoso en internet.
Mientras sus seguidores comparten mensajes de despedida, la identidad oficial del hombre encontrado en Monterrey y las causas de su muerte siguen pendientes de confirmación por parte de las autoridades.
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