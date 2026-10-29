Muere la exministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Toledo

La exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez ha fallecido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), según confirmó este jueves el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, a través de un mensaje en redes sociales. Tenía 59 años y viajaba en un tren Iryo con destino a Sevilla cuando el convoy fue alcanzado por un AVE de Renfe.

Báñez se dirigía a la capital andaluza para participar en el Día de la Empresa Andaluza, un acto organizado por la Junta de Andalucía en el que también estaba prevista la intervención del presidente autonómico, Juanma Moreno. El evento fue cancelado tras conocerse el accidente.

La exministra ocupaba un asiento en el último vagón del Iryo, uno de los más afectados por el impacto, que provocó que cayera por un terraplén junto a la vía. Familiares y compañeros intentaron contactar con ella desde el primer momento, pero no obtuvieron noticias hasta que se confirmó su fallecimiento, después de horas de angustia.

Consternación en el PP y en la CEOE

La noticia ha causado una profunda conmoción entre sus compañeros de partido y en el ámbito empresarial. Borja Sémper expresó públicamente su pesar por la muerte de Báñez, a quien definió como amiga, mientras que la CEOE trasladó su "más profunda tristeza" y sus condolencias a la familia y a sus seres queridos.

Báñez presidía la Fundación CEOE desde 2020, cargo desde el que impulsó la labor social de la organización empresarial. También mantenía vínculos con el PP a través de la fundación Reformismo 21, de la que era consejera asesora.

Ministra durante los gobiernos de Rajoy

Fátima Báñez fue una de las figuras destacadas de los gobiernos de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018. Al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, participó en la aprobación de las reformas laboral y de pensiones, dos de las principales medidas económicas de aquella etapa.

En 2016 también intervino en las negociaciones con Ciudadanos en materia social y de empleo para facilitar la investidura de Rajoy. Tras abandonar el Gobierno, regresó a la actividad privada y desarrolló distintas responsabilidades en el ámbito empresarial, entre ellas puestos vinculados a Iberdrola México, Avangrid y Laboratorios Rovi.