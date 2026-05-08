Mueren dos guardia civiles al chocar dos patrulleras en una persecución a una narcolancha en Huelva

Una persecución de la Guardia Civil a una narcolancha, en una foto de archivo.

Dos agentes de la Guardia Civil han muerto en acto de servicio tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras participaban en una persecución a una narcolancha en la costa de Huelva. El suceso se produjo durante el operativo contra el narcotráfico, cuando las dos lanchas oficiales impactaron entre sí en plena intervención.

Dos agentes heridos

Además del fallecido, otro miembro del cuerpo resultaron heridos, uno de ellos de gravedad y otro leve. Desde la Guardia Civil han lamentado profundamente la muerte de su compañero y han trasladado su apoyo a los heridos, a quienes han deseado una pronta recuperación:

Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Durante la actuación, además del fallecido, dos componentes del Cuerpo han resultado heridos graves y uno leve. Les deseamos una pronta recuperación.

También se ha manifestado al respecto la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que se muestran consternados.

Antecedente similar

Un accidente mortal que recuerda al vivido en Barbate el 9 de febrero de 2024 y en el que murieron dos agentes, Miguel Ángel González y David Pérez, ademásd e otros dos heridos con lesiones de diversa gravedad. En esta ocasión, la agresión se grabó en vídeo al ser captado el momento por una cámara de seguridad instalada en el casco de uno de los agentes embestidos por la narcolancha en Barbate. En la grabación se apreció un ataque directo con la intencionalidad de hacer el mayor daño posible.

"Van a por nosotros", se escucha decir a los guardias civiles cuando sufrieron el primer golpe a la embarcación. Tras siete embestidas, una lancha de 12 metros de eslora arrolla la zódiac de los agentes. Un impacto mortal que acabó con la vida, casi en el acto, de Daniel y Miguel Ángel el pasado 9 de febrero.