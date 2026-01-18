Muere un hombre por un alud en la estación de Cerler

Son ya cinco los fallecidos en las últimas semanas debido a los aludes en Aragón. La AEMET mantiene activada la alerta amarilla en el Pirineo aragonés

La Región
Publicado: 18 ene 2026 - 15:47 Actualizado: 18 ene 2026 - 16:05
Estación de esquí de Cerler
Estación de esquí de Cerler | Europa Press / Marcos Liminiana

Un hombre falleció este domingo víctima de un alud en el barranco de Puimestre en Cerler , en el término municipal de Benasque, informó el Gobierno de Aragón.

Tras producirse el alud el 112 activó el helicóptero que continúa el rescate del fallecido. Con este fallecimiento ya son cinco las personas que han perdido la vida en las últimas semanas debido a aludes en Aragón.

La AEMET mantiene activada la alerta amarilla por aludes en el Pirineo aragonés

