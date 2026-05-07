Muere el locutor y actor Rafael Taibo a los 90 años

El locutor, actor y narrador Rafael Taibo ha fallecido en Madrid este 5 de mayo a los 90 años, según ha informado en un comunicado su hija, Manen. Taibo, nacido en Ferrol en 1935, inició su actividad en el teatro y la radio en su ciudad natal, donde fundó una compañía teatral y colaboró con Radio Ferrol.

Durante sus años universitarios en Santiago de Compostela impulsó el Teatro Español Universitario (TEU), antes de trasladarse a Madrid para incorporarse a Radio Nacional de España y al cuadro de actores de Radio Madrid.

En ese periodo también participó activamente en espacios de oposición cultural al franquismo, llegando a presidir el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid durante casi dos décadas, labor por la que sufrió persecución y represalias.

Su carrera como actor de doblaje y locutor le hizo una de las voces más reconocidas de España y su interpretación en los documentales del comandante Jacques Cousteau lo convirtió en la voz española del mundo submarino. Su timbre quedará ligado para siempre a la imagen del Calypso.

Su aportación a la comunicación y a la cultura fue reconocida en 2015 con el Premio Nacional de Radio otorgado por la Academia de la Radio Española.