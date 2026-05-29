Muere José Manuel Blecua, exdirector de la RAE, a los 86 años

El filólogo español José Manuel Blecua durante una rueda de prensa en una imagen de archivo.

El filólogo aragonés José Manuel Blecua, académico y exdirector de la Real Academia Española (RAE), ha fallecido este viernes en Madrid a los 86 años, según ha informado la propia institución. Ocupaba la silla H de la Academia y dirigió la corporación entre 2011 y 2014.

Nacido en Zaragoza en 1939, Blecua fue elegido académico de número en 2003 e ingresó oficialmente en la RAE en 2006 con un discurso centrado en los principios del Diccionario de Autoridades. Posteriormente, fue nombrado director de la institución en diciembre de 2010, asumiendo el cargo al año siguiente.

Doctor en Filología Románica y catedrático de Lengua Española, desarrolló una amplia trayectoria académica vinculada a la enseñanza y la investigación lingüística. Fue profesor en las universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona, donde también ejerció como vicerrector y desempeñó distintos cargos de gestión.

Entre sus aportaciones más destacadas figura su participación en la Nueva gramática de la lengua española (2011 y 2025), así como su trabajo en el ámbito de la fonética y la fonología.

Blecua también tuvo una relevante proyección internacional, con estancias docentes en universidades como Ohio State University o El Colegio de México, además de su labor en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

A lo largo de su carrera, ocupó distintos cargos institucionales, entre ellos el de director académico del Instituto Cervantes entre 1994 y 1995, y colaboró en medios y proyectos de divulgación lingüística como Hablando claro en TVE.

Reconocido con numerosos galardones, recibió distinciones como la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, el Premio Aragón de Investigación, la Medalla de Oro de Zaragoza o la Creu de Sant Jordi, entre otros.

Con su fallecimiento, desaparece una de las figuras clave de la filología española contemporánea, vinculada a una forma de entender el idioma basada en el rigor académico y la divulgación del conocimiento.