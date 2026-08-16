ACCIDENTE DE TRÁFICO
Muere un joven de 21 años al salir despedido de una furgoneta en Madrid
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un joven de 21 años ha muerto y otros tres han resultado heridos leves al salirse de la vía una furgoneta en el punto kilométrico 56 de la carretera M-404, a la altura de Chinchón, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El suceso se ha producido a las 6.10 horas de este domingo y, al llegar varias dotaciones del SUMMA 112, comprobaron que en el vehículo viajaban cuatro personas y una de ellas, un joven de 21 años, había salido despedido.
Las lesiones que presentaba eran mortales de necesidad y el personal sanitario solo ha podido confirmar su fallecimiento.
Asimismo, otros tres jóvenes, dos chicas y un chico de aproximadamente la misma edad, resultaron heridos de carácter leve.
Bomberos de la Comunidad de Madrid han desplazado dos dotaciones, que han realizado tareas de prevención, y desde el SUMMA 112 también se ha enviado un psicólogo. La Guardia Civil ha abierto una investigación.
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