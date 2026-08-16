Muere un joven de 21 años al salir despedido de una furgoneta en Madrid

ACCIDENTE DE TRÁFICO

El accidente de tráfico, ocurrido a primera hora de este domingo en Chinchón, se ha saldado con un joven muerto y otros tres heridos leves.

Muere un joven de 21 años al salir despedido de una furgoneta en la M-404, en Chinchón.
Muere un joven de 21 años al salir despedido de una furgoneta en la M-404, en Chinchón. | EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

Un joven de 21 años ha muerto y otros tres han resultado heridos leves al salirse de la vía una furgoneta en el punto kilométrico 56 de la carretera M-404, a la altura de Chinchón, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso se ha producido a las 6.10 horas de este domingo y, al llegar varias dotaciones del SUMMA 112, comprobaron que en el vehículo viajaban cuatro personas y una de ellas, un joven de 21 años, había salido despedido.

Las lesiones que presentaba eran mortales de necesidad y el personal sanitario solo ha podido confirmar su fallecimiento.

Asimismo, otros tres jóvenes, dos chicas y un chico de aproximadamente la misma edad, resultaron heridos de carácter leve.

Bomberos de la Comunidad de Madrid han desplazado dos dotaciones, que han realizado tareas de prevención, y desde el SUMMA 112 también se ha enviado un psicólogo. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

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