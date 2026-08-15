Dos muertos y dos menores heridos tras una riada y un desprendimiento en Ponferrada
RÍO MERUELO
Una severa tormenta en Ponferrada provoca el desbordamiento del río Meruelo, dejando dos mujeres fallecidas en una bodega de Manzanedo de Valdueza, dos menores heridos y múltiples destrozos en Bouzas.
Una violenta tormenta descargada durante la tarde de este sábado desencadenó el desbordamiento del río Meruelo, provocando una fuerte riada y un desprendimiento de tierra que afectaron de lleno a las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, dentro del término municipal de Ponferrada. El suceso se ha cobrado la vida de dos mujeres adultas y ha dejado a dos menores con lesiones leves.
El colapso de parte del monte provocó que una densa colada de agua y barro discurriera con fuerza por la calle de la Iglesia en Manzanedo de Valdueza. La riada alcanzó una bodega en cuyo interior se encontraban seis personas; allí se certificó el fallecimiento de las dos víctimas mortales y se rescató a los dos niños heridos. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno y municipales han confirmado que no existen personas desaparecidas.
La violencia del agua volvió a ensañarse con la red viaria de la zona. Las avenidas de barro provocaron el corte total de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago, un punto habitualmente sensible a este tipo de desprendimientos. Paralelamente, en el núcleo de Bouzas, la fuerza del arrastre llegó a desplazar varios vehículos. Efectivos de la Policía Nacional y de los servicios de emergencia continúan desplegados en la zona para atender a los vecinos y asegurar el entorno.
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