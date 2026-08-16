Muere un militar de la UME en un accidente de tráfico durante la extinción del incendio de Riglos, Huesca

Bomberos de la UME durante las labores de extinción de un incendio forestal, en Atarés, en Las Peñas de Riglos, Huesca.

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo, 16 de agosto, tras sufrir un accidente de tráfico mientras participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca).

Las circunstancias del siniestro vial se mantienen bajo investigación. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón han evitado precisar más detalles a la espera de que el Ministerio de Defensa emita el comunicado oficial sobre lo sucedido.

El Gobierno de Aragón ha confirmado que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) arrancará con un homenaje en memoria del militar fallecido.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, se ha puesto en contacto con el teniente general de la UME para transmitirle sus condolencias de primera mano.

Azcón ofrecerá una declaración pública para expresar, en representación de la comunidad aragonesa, su solidaridad, gratitud y pésame por la labor desplegada por las fuerzas de emergencia.