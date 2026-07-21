Muere una mujer de 45 años tras ser presuntamente apuñalada por su pareja en Toledo

Una mujer de 45 años ha fallecido este martes tras ser presuntamente acuchillada por su pareja en la localidad toledana de Alameda de la Sagra. El presunto agresor, un hombre de 48 años, ha sido detenido por la Guardia Civil, que investiga el caso como un posible crimen de violencia machista.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la agresión se produjo sobre las 5.16 horas en una vivienda situada en la Plaza de España del municipio. Hasta el lugar se desplazaron un médico de urgencias y una UVI móvil, cuyos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.

El presunto autor fue trasladado por la UVI al Hospital de Toledo y quedó posteriormente detenido por la Guardia Civil. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo se ha hecho cargo de la investigación.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que la víctima no figuraba en el sistema VioGén y que no existían antecedentes por hechos similares relacionados con la pareja.

De confirmarse oficialmente el caso como un asesinato por violencia de género, serían 31 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026 y 1.371 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.