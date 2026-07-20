Condenado tras ir a la vivienda de su expareja y agredirla empujándola contra una puerta

Juan Manuel R.G. acudió el 10 de mayo de 2025 al domicilio de su expareja e intentó entrar con la llave que tenía. Sin embargo, ella se lo intentó impedir, pero sin éxito. El acusado la agarró fuertemente de la muñeca y, una vez en el interior, la empujó contra una puerta durante un forcejeo.

Esta reaccionó cogiendo un bote de spray pimienta que tenía en el bolso y lo roció para defenderse y además trató de refugiarse en el baño. No lo logró, ya que Juan Manuel R.G. la interceptó, le quitó el spray y se lo roció por la cara. Lo sucedido en la vivienda llegó a la Plaza 2 de la Sección Penal, donde las partes llegaron a un acuerdo de conformidad.

El acusado reconoció los hechos y fue condenado a realizar 57 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de maltrato, además de la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de su expareja y comunicarse con ella durante un año y nueve meses.