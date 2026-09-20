Muere una mujer y 18 personas son trasladadas al hospital tras un incendio en una residencia de Pamplona

Los servicios sanitarios en un operativo desplegado durante la noche en una imagen de archivo.

Una mujer de 56 años falleció este sábado tras un incendio declarado en la residencia psiquiátrica Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados, en el barrio de la Rochapea de Pamplona. El fuego comenzó alrededor de las 20:55 horas en una habitación de la planta baja y el humo obligó a desalojar inicialmente parte de las instalaciones.

Un total de 18 personas fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios por inhalación de humo. Entre ellas se encuentra un hombre de 62 años que permanece ingresado en la UCI y otras dos personas que fueron atendidas en reanimación y se encuentran estables. El resto presenta heridas o intoxicaciones de carácter leve o moderado.

Entre las personas atendidas hay seis trabajadores del centro. Además, alrededor de medio centenar de residentes de la zona más afectada tuvieron que ser reubicados en otra planta de la residencia para poder pasar la noche. A primera hora de la madrugada, una docena de pacientes fueron trasladados a otro centro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, además de dos ambulancias de soporte vital avanzado, seis de soporte vital básico y un equipo médico. También participaron agentes de la Policía Municipal de Pamplona y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Relacionado Dos heridos de gravedad y evacuadas siete personas mayores por un incendio en una residencia de Monforte

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego pudo ser provocado, aunque esta posibilidad continúa bajo investigación y las causas todavía no han sido confirmadas.

Familiares de los residentes se concentraron en las inmediaciones del centro, junto al cordón policial, para conocer el estado de sus allegados. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, acudió al lugar para informarles de la situación. La presidenta de Navarra, María Chivite, llegó también durante la madrugada.

Un centro de referencia en salud mental

La clínica Padre Menni, gestionada por la Fundación Hospitalarias, es uno de los centros de referencia de Navarra en la atención a personas con problemas de salud mental. El centro de la Rochapea comenzó su actividad en 1950 y ha ido ampliando y adaptando sus instalaciones a las necesidades asistenciales.

Este año, además, la institución celebra 75 años de presencia en Pamplona. Una reciente ampliación permitió integrar distintos bloques y aumentar la capacidad del centro hasta las 221 plazas.