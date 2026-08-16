Muere un niño atropellado por un tractor en Burgos

Un niño de unos 10 años ha fallecido después de ser atropellado por un tractor la noche del sábado en la plaza Sancho García de Espinosa de los Monteros (Burgos).

El suceso ocurrió minutos antes de las 22.31 horas, cuando el servicio de emergencias 1-1-2 recibió el aviso de que un menor había sido atropellado y se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, además de varios recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico, personal médico del PAC de Espinosa de los Monteros y una unidad medicalizada de emergencias.

El menor fue trasladado en la UME al Hospital de Cruces, en Vizcaya, donde finalmente falleció.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados del niño y ha convocado un minuto de silencio este lunes, 17 de agosto, a las 12.00 horas, en la plaza Sancho García, como muestra de cariño y solidaridad con sus seres queridos.