Muere la periodista Soledad Gallego-Díaz, la primera directora del diario El País

La periodista Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) falleció a los 75 años, según avanzó ayer por la noche El País, después de toda una vida profesional ligada a este diario desde su fundación en 1976.

Nació en Madrid el 25 de abril de 1951. Su madre era una mujer cubana que viajó a Madrid en 1936, donde conoció al que sería su marido y padre de la periodista, un ubetense “matemático y comunista”, según sus propias palabras. Estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y cursó también algunos años de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense.

En 2018 se convirtió en la primera mujer en dirigir El País, cargo que ostentó hasta 2020. La mayor parte de su carrera la desarrolló como cronista política y parlamentaria, siendo corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

Inició su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún en la dictadura franquista, y cubrió la Transición en “Cuadernos para el Diálogo” y en el diario del grupo Prisa.

Recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género y el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

En los últimos años, según recogía el propio diario El País, publicó una columna semanal en el suplemento Ideas bajo el epígrafe “Punto de observación”, además de colaboraciones en la Cadena SER.