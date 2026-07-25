Muere una persona en un incendio forestal en Manises y otras cinco resultan heridas

Una persona ha muerto en el incendio forestal declarado este sábado, sobre las 12.50 horas, en la zona del barranco del Salt de l'Aigua, en el municipio valenciano de Manises, según ha confirmado el Ayuntamiento.

El consistorio ha decretado dos días de luto oficial, que se prolongarán durante el domingo y el lunes, en señal de duelo por la víctima mortal.

Además, otras cinco personas han resultado heridas por inhalación de humo y quemaduras y han sido trasladadas al Hospital de Manises. En la atención sanitaria participaron tres unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y dos ambulancias de Transporte Urgente, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En las labores de extinción del incendio intervinieron cuatro medios aéreos, seis dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial, un sargento, cuatro brigadas forestales (BRIFO), un coordinador forestal, un oficial del Consorcio y dos unidades de la Generalitat Valenciana.

El fuego, que se declaró en una zona próxima a edificaciones, ha quedado ya estabilizado, mientras continúan los trabajos para asegurar el perímetro y evitar posibles rebrotes.