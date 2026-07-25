Tres municipios de Castellón confinados por el incendio forestal de la Vall D´Uixó

Llamas se acercan a una casa a causa de un incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en Vall d'Uixó (Castellón)

El Centro de Coordinación de Emergències ha enviado dos Es-Alert para ordenar el confinamiento de los municipios de La Vilavella, Vall D`Uixó y Artana en Castellón a causa del incendio forestal declarado este sábado en la Vall d`Uixó, según ha informado el 112.

Así, en el texto, remitido en castellano y valenciano, se señala: "Con motivo del incendio de vegetación de la Vall D`Uixó, se ordena el confinamiento preventivo de los municipios de la Vall d`Uixó y Artana, evitando la movilidad fuera del casco urbano de estos municipios".

Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por el incendio, que establece que se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios o puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés general.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) para seguir la evolución de los trabajos de extinción, donde ya se encuentra el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Se trata de una zona con casas aisladas, chalets, establos y ganaderías situadas en la partida del Castell, partida de La Rabosa, partida de La Murta y la urbanización Santa Bárbara.

En las tareas de extinción participan siete medios aéreos de la Generalitat, tres medios aéreos del Miteco, seis unidades de bomberos forestales de la Generalitat con autobomba y cuatro dotaciones de Bomberos de Diputación de Castellón, según la última actualización.

Asimismo, se han desplazado cuatro agentes medioambientales, dos unidades de prevención de incendios, oficial y Unidad Técnica de Análisis de la Generalitat, mientras que el CICU ha movilizado un SAMU y un SVB.