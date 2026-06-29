Muere un soldado en un salto paracaidista nocturno del Ejército: ayudó durante el covid y la dana de Valencia

El Ejército de Tierra ha informado este lunes de la muerte del cabo Edgar Mallo Baena durante un lanzamiento paracaidista nocturno en el marco del ejercicio ‘Tormenta Alada 26’, desarrollado en la provincia de Huesca.

Trayectoria militar del cabo fallecido

El militar, ingresado en 2018, estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada Paracaidista ‘Almogávares’ VI. A lo largo de su carrera había participado en diversas misiones tanto en territorio nacional como en el extranjero, incluyendo su despliegue en Irak.

También formó parte de la Operación Balmis durante la pandemia de Covid-19 y en las actuaciones de apoyo tras la dana que afectó a la Comunitat Valenciana en 2024. Por su servicio, contaba con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

El Ejército de Tierra ha expresado su “más sincero pésame” a los familiares y compañeros del cabo fallecido, así como su “apoyo incondicional” en estos momentos. La institución ha destacado su entrega al servicio y ha señalado que su memoria “quedará siempre presente”.