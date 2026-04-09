El Ejército destaca su huella en Ourense, “desde los castros a la lucha contra el fuego”

La historia de Ourense no puede entenderse sin la huella de lo militar, un hilo conductor que vertebra el pasado de la provincia desde sus orígenes. Bajo esta premisa, el coronel Jesús Peñas Preckler, subdelegado de Defensa en la provincia, ofreció ayer en el Liceo de Ourense una conferencia donde “surfeó” por distintas épocas, destacando anécdotas y personajes que vinculan lo castrense con la identidad local.

El relato comenzó con la naturaleza y función de los castros. Esta herencia militar convivió y chocó con la Roma conquistadora, dejando testimonios como la Tessera Hospitalis de Castromao o el campamento de Aquis Querquennis.

En la baja Edad Media, la red de fortalezas tomó el protagonismo. El Castillo de Monterrei, considerado la “llave del Reino de Galicia”, fue escenario de hitos como la entrevista entre Felipe el Hermoso y el Cardenal Cisneros.

El coronel Peñas Preckler transitó después por la modernidad, “marcada por los conflictos fronterizos con Portugal y la resistencia durante la Guerra de Independencia”.

“La presencia del Regimiento Zamora en el Cuartel de San Francisco no solo permitió conservar su histórico claustro, sino que integró a los soldados a la vida en la ciudad”, apuntó el subdelegado. La intervención concluyó con una mirada al presente. Tras la desaparición de las unidades permanentes en la provincia, Peñas Preckler subrayó que la misión actual de las Fuerzas Armadas es fomentar la cultura de defensa. “Hoy, el enemigo es el fuego, y 900 efectivos contra los incendios de 2025 es el último capítulo de servicio a la ciudadanía”, destacó el militar.