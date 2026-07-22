Muere un trabajador aplastado por maquinaria en la Base de Mantenimiento de Renfe en Villaverde

Un trabajador de unos 30 años de edad ha fallecido este miércoles y otros dos han resultado heridos tras ser aplastados por maquinaria metálica de conservación de trenes en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe ubicada en el distrito madrileño de Villaverde.

Los hechos se han producido sobre las 14.20 horas en las instalaciones de Renfe-Adif, hasta donde se han trasladado sanitarios de Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Municipal de Madrid ante un suceso que ahora se investiga como accidente laboral.

En el suceso han resultado implicados tres trabajadores, uno de los cuales se encontraba inconsciente a la llegada del personal sanitario y ha terminado falleciendo, según han informado fuentes policiales. Los otros dos heridos presentaban fracturas de diversa gravedad.

La investigación ahora está en manos de la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid, mientras que Renfe ha informado de que también llevará a cabo una investigación interna para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

La empresa ha emitido un comunicado en el que lamenta el fallecimiento del trabajador, que pertenecía a una empresa contratista que prestaba servicio en la base, y ha trasladado sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados de la víctima.

Según la información de la que dispone Renfe, el accidente se ha producido en el transcurso de unos trabajos de mantenimiento por causas que están siendo investigadas. La empresa impulsará una investigación interna a fin de evitar que hechos similares vuelvan a producirse en el futuro.