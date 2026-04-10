Un muerto y catorce de heridos en un accidente de autobús turístico en La Gomera

oriente próximo
Israel expulsa a España del centro de coordinación para Gaza
Un accidente de un autobús turístico en la carretera GM-2, en la isla de La Gomera, deja al menos un muerto y catorce heridos. Este siniestro se produjo en una curva ,en el kilómetro 4,5 de dicha carretera a la altura del complejo medioambiental de San Sebastián de la Gomera.
Fue a las 13:15 horas cuando el servicio 112 canario recibió un aviso tras el accidente. Hasta la zona se trasladaron servicios de emergencia, policía y un helicóptero medicalizado para atender a los heridos.
Las labores de rescate continúan y las causas del accidente se desconocen.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
oriente próximo
Israel expulsa a España del centro de coordinación para Gaza
LES ROBABA MIENTRAS DORMÍAN
Vídeo | Detenido por robar a personas mayores en las habitaciones de un hospital de Torrevieja
EN UN CENTRO CULTURAL
Muere un menor por agresión con arma blanca en Villanueva de la Cañada, Madrid
Lo último
CUARTA EDICIÓN
Salón del Vehículo Clásico 2026