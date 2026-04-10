Un muerto y catorce de heridos en un accidente de autobús turístico en La Gomera

El autobús se precipitó a la altura del complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera causando al menos un muerto y 14 heridos. Por el momento, se desconocen las causas del accidente

El autobús turístico accidentado en el complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera.
El autobús turístico accidentado en el complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera. | 112 Canarias

Un accidente de un autobús turístico en la carretera GM-2, en la isla de La Gomera, deja al menos un muerto y catorce heridos. Este siniestro se produjo en una curva ,en el kilómetro 4,5 de dicha carretera a la altura del complejo medioambiental de San Sebastián de la Gomera.

Fue a las 13:15 horas cuando el servicio 112 canario recibió un aviso tras el accidente. Hasta la zona se trasladaron servicios de emergencia, policía y un helicóptero medicalizado para atender a los heridos.

Las labores de rescate continúan y las causas del accidente se desconocen.

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