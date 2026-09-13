Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la A-4, a su paso por Dos Hermanas, Sevilla

Una persona ha fallecido y otras seis han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este domingo en la carretera A-4, a su paso por la localidad sevillana de Dos Hermanas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 551, sentido Sevilla, sobre las 1:45 horas de la madrugada cuando se han recibido en el 112 las primeras llamadas que informaban de una colisión con varios vehículos implicados, entre ellos un autobús. Según indicaban los testigos, había al menos un turismo volcado con una persona atrapada.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de Dos Hermanas, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de mantenimiento de la vía para que acudieran al lugar de los hechos.

Fuentes sanitarias y de los bomberos han confirmado al 112 que, a su llegada, la persona atrapada había fallecido. Además, otras seis personas han resultado heridas de carácter leve y han sido evacuadas al hospital.