Un herido tras chocar dos coches en la N-525 en Allariz y llevarse por delante la señal del kilómetro

Una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 217 de la carretera N-525, a su paso por el municipio de Allariz, se saldó este sábado con una persona herida de carácter leve. El accidente obligó a movilizar a distintos servicios de emergencia para atender a los ocupantes de los vehículos implicados y garantizar la seguridad en la vía.

El herido fue atendido en el lugar del accidente y, posteriormente, evacuado en una ambulancia del 061 al Punto de Atención Continuada (PAC) para recibir asistencia médica. Su estado no revestía gravedad.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Protección Civil, Emergencias Allariz y la Guardia Civil de Tráfico, que se encargó de las actuaciones relacionadas con el accidente y de regular la circulación en la zona mientras se atendía al herido y se retiraban los vehículos implicados.