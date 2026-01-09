Al menos un muerto y tres heridos muy graves tras una explosión de gas en un edificio de Carabanchel
SUCESO EN MADRID
Al menos una persona ha fallecido este viernes a consecuencia de una explosión de gas registrada en un edificio en obras situado en el número 26 de la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel.
Se trata de un edificio de cuatro plantas y la explosión ha provocado el colapso del forjado de la cubierta de la última, según han informado desde Emergencias Madrid. Fuentes policiales apuntan a que en la vivienda residía una familia.
Así ha quedado el edificio afectado. En la imagen se puede ver cómo los efectivos de bomberos se afanan para retirar escombros y revisar si hay más personas entre los restos de la explosión.
La Policía Municipal de Madrid ha recibido un primer aviso de emergencia sobre las 16.30 horas. Bomberos de la capital también se han trasladado hasta el lugar y han logrado rescatar a cuatro personas.
