Al menos un muerto y tres heridos muy graves tras una explosión de gas en un edificio de Carabanchel

Se trata de un edificio de cuatro plantas y la explosión ha provocado el colapso del forjado de la cubierta de la última, según han informado desde Emergencias Madrid. Fuentes policiales apuntan a que en la vivienda residía una familia.

Así ha quedado el edificio afectado. En la imagen se puede ver cómo los efectivos de bomberos se afanan para retirar escombros y revisar si hay más personas entre los restos de la explosión.

La Policía Municipal de Madrid ha recibido un primer aviso de emergencia sobre las 16.30 horas. Bomberos de la capital también se han trasladado hasta el lugar y han logrado rescatar a cuatro personas.