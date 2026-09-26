Un muerto y una veintena de chabolas afectadas por un incendio en Huelva

Una persona ha fallecido en un incendio declarado este sábado en un asentamiento en la localidad de Palos de la Frontera (Huelva), en el que se han visto afectadas cerca de una veintena de chabolas.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva en un comunicado difundido a los medios, los efectivos de bomberos están interviniendo en la extinción del fuego declarado en la zona del Polígono San Jorge.

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Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado que el fuego se ha iniciado sobre las 8:00 horas de esta mañana, cuando el centro de coordinación ha recibido varios avisos por el siniestro.

En el lugar han intervenido efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, de la Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes del Consorcio han indicado que el fuego ha afectado a una veintena de chabolas y una persona, de la que no han trascendido más datos, ha muerto como consecuencia del incendio. Desde el parque de San Juan del Puerto se han desplazado tres bomberos y un cabo con dos vehículos de extinción. No obstante, han señalado que de momento se desconocen las causas del incendio.