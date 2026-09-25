Detenido un septuagenario de Calvos de Randín como presunto autor de cinco incendios forestales en Trasmiras

Un vecino de 74 años, residente en Calvos de Randín, fue detenido por el equipo de investigación de incendios de la Guardia Civil acusado de ser el presunto autor de cinco incendios forestales.

La detención se produjo a las 23:30 horas de este 24 de septiembre y se le considera el presunto autor de cinco incendios forestales en el término municipal de Trasmiras y que afectó a 7 hectáreas.

Esta detención se produce la misma noche del día en el que se produjo el incendio forestal más grande de Ourense en 2026 como es el de Calvos de Randín el cuál ha calcinado más de 400 hectáreas.

Desde la Guardia Civil apuntan que esta detención está únicamente relacionada con los incendios de Trasmiras.