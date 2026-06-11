Dos muertos y 24 heridos en un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf

Dos personas han fallecido en un incendio en un bloque de viviendas residenciales en Magaluf (Mallorca). Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos.

Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados --dos al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases-- cuatro han sido valorados in situ y otros ocho se están valorando por el 061. Se trata del edificio Trianon II de la zona de Torrenova, en Magaluf, situado en el número 18 de la calle Martí Ros García.

El incendio, según han informado los Bomberos de Mallorca, se ha originado en la tercera planta del edificio y una decena de personas permanecen confinadas en el interior.

El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha explicado que a su llegada, los bomberos se han encontrado con un fuego "muy violento". El humo se ha desplazado por el hueco de la escalera, que ha hecho efecto chimenea y se ha elevado por todo el edificio.

Las personas confinadas, ha indicado, están ahora seguras en sus domicilios y podrán salir cuando los efectivos terminen de ventilar el inmueble, momento en que serán atendidas en el hospital de campaña que se ha instalado.

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que está en contacto con el alcalde de Calvià, y con los responsables de los servicios de Emergencias y del 061 para conocer la evolución de la situación y de los afectados.

"Mi pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas, todo mi apoyo a las personas afectadas y mi agradecimiento a bomberos y profesionales sanitarios por su rápida respuesta", ha declarado la presidenta balear en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha afirmado que se trata de "un día muy triste". "La actuación de los bomberos ha sido espectacular, han hecho un gran trabajo. Todos los vecinos están desalojados y es un drama. Cuando hay un incendio, uno se tiene que quedar dentro de su casa e ir al balcón, porque las personas han ido hacia la escalera y eso ha sido el principal problema, según parece", ha afirmado.

El alcalde ha informado también que desde primera hora de la mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han estado al tanto del suceso. Amengual ha mostrado sus condolencias y ha explicado que se trabaja en la atención de las víctimas.

"Estamos desolados, estamos muy tristes. Vamos a ver a los familiares. De momento los vecinos están en un recinto, les estamos atendiendo en sus necesidades", ha declarado Amengual.