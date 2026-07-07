La UE aprueba 120,5 millones para España por los incendios de 2025 que arrasaron Ourense y otras provincias

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado definitivamente la movilización de 120,55 millones de euros para España a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, con el objetivo de ayudar a reparar los daños provocados por los graves incendios forestales registrados durante 2025. El incendio de Larouco, en la provincia de Ourense, es protagonista directo.

La ayuda forma parte de un paquete global de 144,1 millones de euros que también beneficiará a Rumanía y Chipre, aunque España concentrará más del 80% de los fondos aprobados. La propuesta salió adelante con 642 votos a favor, 13 en contra y una abstención durante la sesión celebrada en Estrasburgo.

Galicia sufrió una de las peores campañas de incendios de su historia

Según los datos recogidos por la Xunta en el Pladiga, Galicia registró durante 2025 un total de 1.475 incendios forestales que calcinaron 118.763,6 hectáreas.

El episodio más grave se produjo en agosto, cuando el municipio de Larouco sufrió el mayor incendio forestal registrado en Galicia desde que existen datos oficiales, con cerca de 32.000 hectáreas arrasadas por las llamas.

Aquella campaña obligó además a realizar 2.200 confinamientos de población y unas 400 evacuaciones, convirtiéndose en una de las emergencias forestales más importantes de las últimas décadas en la comunidad.

Fondos para recuperación e infraestructuras

La Comisión Europea estimó que los incendios que afectaron a 16 comunidades autónomas españolas provocaron daños directos superiores a 4.300 millones de euros.

Los recursos aprobados permitirán financiar actuaciones de emergencia y recuperación como:

Restauración de infraestructuras públicas dañadas.

Recuperación de servicios esenciales.

Limpieza y acondicionamiento de zonas afectadas.

Alojamiento temporal para damnificados.

Refuerzo de los servicios de rescate y protección civil.

España ya había recibido un anticipo de 30 millones de euros para cubrir las necesidades más urgentes tras la emergencia, por lo que esta nueva transferencia completará la ayuda concedida con cargo al Fondo de Solidaridad europeo.