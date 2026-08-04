Viana do Bolo avanza cara a unha solución para reparar os danos ocasionados pola riada na A Bouza
CHMS
O Concello, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e os veciños da aldea de A Bouza analizan actuacións para evitar novos episodios de inundación
O alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, mantivo unha reunión cos enxeñeiros da Confederación Hidrográfica Miño-Sil e cos veciños da Bouza co obxectivo de analizar sobre o terreo a situación actual e avaliar as actuacións necesarias para evitar que se repitan os graves danos ocasionados pola riada do pasado mes de xuño.
Durante o encontro analizouse a situación do regueiro que provocou a inundación e acordouse impulsar unha actuación baseada no seu encauzamento, co obxectivo de mellorar a evacuación das augas e reducir o risco de que se repitan episodios similares no futuro. Como viñan advertindo os propios veciños, aínda que a última riada supuxo “unha auténtica desgraza” pola magnitude dos danos ocasionados, os desbordamentos deste regueiro viñan producíndose de maneira recorrente cada vez que se rexistraban episodios de fortes precipitacións.
Ademais desta intervención, está prevista a reparación, reposición e recuperación das infraestruturas e dos espazos públicos afectados pola riada. “O obxectivo é deixar a aldea tal e como estaba antes do episodio”, sinala o rexedor García-Ávila, quen destaca a importancia de recuperar canto antes a normalidade para os veciños.
Estas actuacións suporán un importante investimento destinado a reforzar a seguridade da localidade, restablecer os servizos danados e reparar os elementos afectados polo temporal. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil será a responsable das intervencións que se executen no interior da aldea, mentres que a Deputación de Ourense asumirá as actuacións necesarias nas vías de comunicación e noutras infraestruturas anexas ao núcleo de poboación.
Desde o Concello de Viana do Bolo destacan “a importancia do traballo coordinado” entre as diferentes administracións e a colaboración directa coa veciñanza para dar resposta ás necesidades reais da poboación.
A institución municipal sinala que continuará “traballando para atender as demandas dos veciños da A Bouza” e contribuír a paliar as consecuencias dun episodio que afectou de maneira especial ás familias da aldea nas últimas semanas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
+DEPORTE LA REGIÓN
Pilates al atardecer en el corazón de Viana do Bolo
SEGURIDAD VIAL
Fornelos de Cova cuenta con un acceso al pueblo más seguro
Lo último
ADERCOU Y SIL BIBEI NAVEA
Los GDR defienden la candidatura de la Ribeira Sacra en la Unesco
MÁS DEPORTE
Reyes y reinas de la doma en Galicia