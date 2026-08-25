Una mujer de 68 años, primera víctima mortal por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Operarios realizan trabajos de control y tratamiento de mosquitos transmisores del virus del Nilo

Una mujer de 68 años ha muerto en Extremadura tras ser diagnosticada de fiebre del Nilo Occidental. Se trata de la primera muerte causada por este virus registrada en la región durante 2026. La paciente permanecía ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) también ha confirmado un nuevo contagio, correspondiente a un hombre de 77 años y vecino de Don Benito que no ha necesitado hospitalización.

Con este último caso, Extremadura alcanza los 24 contagios de fiebre del Nilo Occidental contabilizados este año. De ellos, tres personas permanecen ingresadas: dos en el Hospital de Don Benito y una tercera en el Hospital de Mérida.

Cinco fallecidos durante el año pasado

La situación se mantiene bajo vigilancia sanitaria debido a la circulación del virus en la comunidad. Durante 2025 se notificaron 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, con un balance de cinco personas fallecidas.

Desde la dirección del SES se ha trasladado información a las gerencias de las ocho áreas de salud extremeñas para mantener la vigilancia ante posibles pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

El objetivo es reforzar la capacidad de detección y diagnóstico ante nuevos casos. No obstante, el SES recuerda que alrededor del 80% de las infecciones por virus del Nilo Occidental en humanos son asintomáticas.