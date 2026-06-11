El colectivo "Las Migrantas" renuncia a más de 78.000 euros en subvenciones de la Junta de Extremadura por "coherencia"

El Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura (MMMEx), conocido como "Las Migrantas" ha anunciado su renuncia a dos subvenciones públicas de 78.000 euros gestionadas por la denominada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una decisión que la organización justifica por “coherencia” con sus principios y objetivos.

Según ha explicado el colectivo en un comunicado hecho público en sus redes sociales, su trabajo se centra en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas, así como en la visibilización de sus aportaciones y en la promoción de un enfoque basado en la dignidad de la movilidad humana.

En ese sentido, el MMMEx considera que la continuidad de estas ayudas resulta incompatible con discursos institucionales que, a su juicio, presentan la migración como un problema y contribuyen a su estigmatización mediante procesos de criminalización.

“Por eso hemos decidido no continuar vinculadas a la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que gestiona estos fondos y que mantiene posiciones contrarias a los principios que sustentan nuestro proyecto”, señala la organización.

Reunión del colectivo de Mujeres Migrantes | Facebook (Movimiento de Mujeres Migrantes)

El colectivo ha explicado que la decisión no responde a motivaciones partidistas ni pretende abrir una confrontación política. “No queremos que nuestra posición se utilice como arma política en ningún sentido”, han afirmado, al tiempo que rechazan convertirse en “un símbolo para unos ni en un objetivo para otros”.

El MMMEx insiste en que su prioridad es mantener la coherencia con sus valores fundacionales: la defensa de la dignidad, los derechos y la participación de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas.

Asimismo, agradece las muestras de respeto recibidas tras el anuncio, aunque reclama que el debate público sobre migración se aborde desde una perspectiva centrada en los derechos humanos, el respeto y la realidad de las personas migrantes.“Lo importante es que el debate sobre migración se dé desde los derechos humanos, el respeto y la realidad de las personas que vivimos estos procesos”, concluye el comunicado.