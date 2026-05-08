Una mujer está aislada en Alicante tras compartir vuelo con uno de los fallecidos con hantavirus

Personal médico con trajes de protección espera junto a una ambulancia alemana para recibir a los pacientes evacuados del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam.

Una mujer, de 32 años, fue trasladada y aislada en un hospital de Alicante tras presentar síntomas compatibles con los del hantavirus. La ingresada tuvo contacto en un avión con una de las fallecidas por hantavirus.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, informó de la situación aclarando que la mujer estuvo en el mismo avión, desde Johanesburgo, que la fallecida por hantavirus pero dos filas detrás de ella.

"La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, pero bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de España y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", informó Padilla.

En el mismo avión

En ese mismo avión también viajaba un sudafricano que estuvo una semana en Barcelona y que ya está en su país de origen. Las autoridades trabajan para contactar con él y saber si presenta síntomas.

Hasta el momento son tres los fallecidos y cinco casos más confirmados de hantavirus. Este virus ha obligado a asilar un crucero en las Islas Canarias.