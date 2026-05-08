Los pasajeros del crucero con hantavirus serán evacuados sin pisar el puerto de Tenerife

El MV Hondius, donde tuvieron lugar los casos de hantavirus

El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha detallado este viernes cómo se llevará a cabo la evacuación de los pasajeros del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus en el que ya ha fallecido una persona.

Según explicó en una entrevista en TVE, el operativo se realizará sin que los viajeros accedan directamente al puerto, con el objetivo de minimizar riesgos sanitarios.

Evacuación por turnos y traslado directo al avión

Los pasajeros abandonarán el barco en el mar mediante traslados escalonados en una barcaza. Una vez en tierra, serán conducidos de forma inmediata hasta el aeropuerto del sur de Tenerife.

Allí, los viajeros accederán directamente al avión “a pie de escalerilla”, sin pasar por instalaciones intermedias, para regresar a sus países de origen.

Suárez subrayó que el dispositivo busca garantizar rapidez y seguridad: cuanto más corto sea el trayecto, “mejor, más rápido y más cómodo” para los pasajeros, muchos de los cuales no tienen experiencia en este tipo de situaciones.

Aunque el plan está definido, aún falta formalizar el documento oficial que regule todo el procedimiento. También está por determinar la distancia exacta a la que el buque permanecerá fondeado frente a la costa, una decisión que corresponde al capitán marítimo.