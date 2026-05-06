Una mujer ha sido asesinada en Tenerife tras ser agredida por un hombre con un arma blanca

Un agente de la Guardia Civil de espaldas en una imagen de archivo

La Guardia Civil investiga un presunto caso de violencia machista ocurrido en la madrugada de este miércoles en el municipio de Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, donde una mujer ha perdido la vida tras ser agredida en numerosas ocasiones con arma blanca.

Los agentes se encuentran trabajando en el lugar de los hechos, donde se produjo la agresión mortal. El presunto autor del crimen ha sido detenido por la Guardia Civil, que mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según las primeras informaciones, el ataque se produjo durante la madrugada y la víctima falleció a consecuencia de las heridas sufridas. Uno de los familiares ha tenido que ser atendido en un centro hospitalario de la isla debido al impacto del suceso.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha expresado en un comunicado su “profundo dolor” por lo ocurrido y ha trasladado su solidaridad a la familia de la víctima, condenando el crimen como un nuevo caso de violencia machista.

La investigación continúa abierta a la espera de que se confirmen todos los detalles del caso por parte de las autoridades.

Llamar al 016

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El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género.

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar).

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.