Detenido por degollar a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer ocurrida en la mañana de este sábado en Esplugues de Llobregat. El aviso fue recibido por el 112 alrededor de las 11.00 horas, cuando se alertó de que un hombre había herido gravemente a una mujer y había huido del lugar.

Hasta la zona se desplazaron varias patrullas policiales y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques, que intentaron atender a la víctima, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

Investigación en curso

El presunto agresor fue localizado poco después y detenido por los Mossos, mientras que la División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso.

La investigación permanece bajo secreto de actuaciones, por lo que no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del crimen.