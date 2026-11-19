Los servicios de emergencia, este jueves en la vivienda de Parla donde una mujer de 47 años ha muerto apuñalada.

Una mujer de 47 años ha muerto este miércoles por la noche tras ser agredida con un arma blanca en una vivienda de Parla (Madrid) por un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación. La Policía Nacional investiga el crimen como un posible caso de violencia machista.

Los servicios de Emergencias 112 recibieron el aviso sobre las 22:10 horas, después de que el propio supuesto agresor alertase de lo ocurrido. Hasta la vivienda, situada en el número 10 de la calle Getafe, se desplazaron efectivos policiales y sanitarios del SUMMA 112.

A su llegada, los sanitarios encontraron a la mujer ya fallecida y con heridas incisas en el cuello y la cara. El personal médico únicamente pudo confirmar su muerte, ya que no existía posibilidad de reanimación.

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Según fuentes policiales, el hombre habría llamado al 091 para avisar del crimen y posteriormente fue detenido por agentes de la Policía Nacional. La investigación trata de esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la relación entre ambos.

El caso está siendo investigado como violencia de género, aunque será la investigación policial y judicial la que determine las circunstancias y motivación del crimen.