Una mujer prende fuego a su marido en Valencia tras rociarlo con líquido inflamable

Una mujer ha prendido fuego a su pareja esta madrugada tras rociarlo con líquido inflamable utilizado habitualmente para encender estufas, según han informado fuentes de la Guardia Civil. La víctima, un hombre de unos 50 años muy conocido en el pueblo por gestionar un taller de motos en la calle Rubio, logró salir al balcón de su vivienda, ubicada encima del taller, para pedir ayuda. Fue trasladado al hospital en estado muy grave con quemaduras extensas.

El suceso tuvo lugar mientras la víctima dormía, momento en que la presunta agresora roció al hombre con el líquido y le prendió fuego. La hija de la pareja, menor de 16 años, se encontraba dentro de la vivienda durante el ataque.

Vecinos alertaron de inmediato a la Policía y a la Guardia Civil, que se personaron en el lugar para socorrer a la víctima y detener a la mujer, que ha sido trasladada al cuartel de la Guardia Civil mientras se investigan las causas del incidente.

Según la presunta agresora, los hechos se produjeron tras años de malos tratos continuados, aunque no constan denuncias previas por violencia de género. La Guardia Civil continúa con la investigación para determinar con exactitud lo ocurrido y esclarecer las circunstancias de este grave suceso que ha conmocionado a Chiva.