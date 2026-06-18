Carlos García Galán acerca la NASA a Ourense: “Vivir en la Luna es difícil, pero lo tenemos en la mano”

El campus de Ourense se convirtió este miércoles en el epicentro de la exploración espacial con la visita de Carlos García Galán, director del programa de la Base Lunar de la NASA. El Edificio de Ferro acogió una conferencia, organizada por Feuga, en la que el ingeniero español compartió a los asistentes algunos detalles de la misión Artemis II, en la que participó, así como las proyecciones de futuro que tienen en la agencia espacial para llegar a la luna.

Durante su intervención, García Galán destacó el cambio de paradigma en la institución aeronáutica, desde la llegada del nuevo administrador, Jared Isaacman. “No tenemos que estar haciendo cosas que las empresas privadas ya pueden hacer. Tenemos que seguir empujando los límites y hacer lo que es casi imposible”, indicó. Entre estos retos se encuentra el programa Artemis y la creación de un asentamiento duradero en nuestro satélite. Adelantó que el objetivo para el año 2028 es llevar a cabo la primera misión tripulada a la superficie de la Luna y un año después empezar a construir la base lunar. “Poder vivir permanentemente en la Luna, con todo lo que conlleva, es algo totalmente diferente y muy difícil, pero lo tenemos en la mano”, aseguró.

El ingeniero quiso aprovechar su visita para motivar al talento joven. Contó cómo llegó a formar parte de la NASA y subrayó la vital importancia de contar los avances que están logrando “para inspirar a los ingenieros que en el futuro terminarán la construcción de la base lunar”.