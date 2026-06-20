Nevenka Fernández regresa entre aplausos a Ponferrada 25 años después de su histórico caso de acoso sexual en política

La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández, durante la celebración de la jornada de debate "Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación".

Nevenka Fernández, la primera mujer en España en denunciar acoso sexual en el ámbito político, ha regresado este sábado a Ponferrada (León), su localidad natal, en su primer acto público en la ciudad desde que en 2001 abandonara el país tras su caso contra el entonces alcalde Ismael Álvarez.

Su reaparición se ha producido en la jornada titulada “Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación”, celebrada en La Térmica Cultural, donde ha compartido espacio con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entre otras voces institucionales y expertas en violencia machista.

El encuentro ha reunido a representantes del ámbito jurídico, académico y social para reflexionar sobre las estructuras de poder, las violencias machistas y los mecanismos de reparación, en un contexto en el que el caso de Nevenka sigue siendo considerado un punto de inflexión en la historia reciente de España.

Un caso que marcó un antes y un después

El caso salió a la luz en 2001, cuando Fernández, entonces concejala de Hacienda del PP en Ponferrada, denunció por acoso sexual, laboral y psicológico al alcalde de la localidad, Ismael Álvarez, también del mismo partido. El proceso judicial concluyó en 2002 con la condena del regidor a nueve meses de prisión, multa e indemnización.

A pesar de la sentencia, la exconcejala sufrió un fuerte rechazo social y político que la llevó a abandonar España durante más de dos décadas. Con el paso del tiempo, su historia se ha convertido en un símbolo del movimiento contra el acoso y la violencia machista, y ha sido recogida en libros, documentales, series y una película.

En el acto celebrado este sábado, la ministra Sara Aagesen ha destacado que “Nevenka abrió camino para todas nosotras”, en una intervención que ha sido recibida con un amplio aplauso por los asistentes.

La jornada ha servido también para abordar la evolución de la respuesta institucional ante la violencia de género y los retos pendientes en materia de reparación y protección de las víctimas.