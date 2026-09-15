Un niño de 10 años aparece muerto en su vivienda de Los Remedios, en Sevilla

Un niño de 10 años ha sido encontrado muerto en el interior de su vivienda, situada en el barrio sevillano de Los Remedios. El suceso se produjo durante la noche del lunes, cuando agentes de la Policía Local acudieron al domicilio, en la calle Ánimas, tras recibir un aviso alrededor de las 21:00 horas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), agentes del distrito y agentes tutores, además de bomberos y servicios sanitarios. Los agentes tutores se hicieron cargo de los hermanos del menor.

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La Policía Nacional asumió posteriormente la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Según la información difundida por varios medios locales, los investigadores descartan que se trate de una muerte violenta, aunque todavía no han trascendido las causas concretas.

El suceso provocó conmoción entre los vecinos de Los Remedios, ante el amplio despliegue de los servicios de emergencia en torno a la vivienda. La investigación continúa abierta para determinar qué ocurrió.