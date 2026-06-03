Un niño de dos años, muy grave tras caer desde un primer piso en Mallorca

Un menor de dos años ha resultado herido de extrema gravedad tras precipitarse desde un primer piso de un edificio en la localidad mallorquina de Inca. El accidente ocurrió sobre las 16:00 horas de este miércoles y le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

Los servicios sanitarios del SAMU 061 atendieron al niño en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado en estado muy grave.

Las circunstancias de la caída están siendo investigadas.