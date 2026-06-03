traumatismo craneoencefálico
Un niño de dos años, muy grave tras caer desde un primer piso en Mallorca
traumatismo craneoencefálico
Un menor de dos años ha resultado herido de extrema gravedad tras precipitarse desde un primer piso de un edificio en la localidad mallorquina de Inca. El accidente ocurrió sobre las 16:00 horas de este miércoles y le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.
Los servicios sanitarios del SAMU 061 atendieron al niño en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado en estado muy grave.
Las circunstancias de la caída están siendo investigadas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
traumatismo craneoencefálico
Un niño de dos años, muy grave tras caer desde un primer piso en Mallorca
"CREDEBILIDAD POR LOS SUELOS"
El exjefe de la UCO admite presiones para "ponerse de perfil" en la investigación del hermano de Sánchez
Lo último
9% MÁS DE VENTAS INTERNACIONALES
Adolfo Domínguez impulsa su crecimiento internacional y eleva un 23% la rentabilidad por tienda
"CARREIRA DO CENTRO"
"Correndo por Ourense" provocará cortes de tráfico en el centro este sábado